Artystka z Poznania zaprojektuje i wykona historyczną instalalację przy areszcie

W ocenie jury wymowa takiego układu pomnikowego jest czytelna i przemawiająca do emocji odbiorców, a jednocześnie nie jest nachalnie jednoznaczna. Model oraz fragment dłoni wykonany w skali 1:1 przekonują o bardzo dobrym warsztacie rzeźbiarskim, którym dysponuje wygrany uczestnik.

- Zwycięska praca najlepiej spełniła kryteria oceny określone w regulaminie konkursu. Projekt zawiera w symbolicznie przedstawiony sposób postać ofiary represji - syntetycznie potraktowaną sylwetkę człowieka, po którym pozostał jedynie prześwit - otwór w murze. Z kolei sam mur morze kojarzyć się odbiorcom ze ścianą rozstrzelań w katowniach. Symbolem prześladowcy są natomiast masywne męskie dłonie zespolone w geście strzelania z pistoletu, do stojącej naprzeciwko represjonowanej ofiary reżimu - napisano w uzasadnieniu.

To kolejny projekt, który zostanie zrealizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z zaleceniami sądu konkursowego, przed ostateczną realizacją pomnika konieczne będzie wprowadzenie kilku drobnych zmian. Chodzi m.in. o zmianę materiału, z którego miałby zostać wykonany mur.

Przedmiotem konkursu realizacyjnego było stworzenie projektu instalacji artystyczno-edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walko o wolną i niepodległą Polskę na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie.

O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogli ubiegać się m.in. uczestnicy, którzy posiadają wymagane zdolności techniczne lub zawodowe tj. dysponują co najmniej jedną osobą, która w ciągu ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonała na podstawie własnego projektu co najmniej jeden pomnik, rzeźbę, instalację artystyczną lub podobną formę umiejscowioną w przestrzeni publicznej.