Muzeum Pogoni Szczecin nie powstanie w 2023 roku. Restauracja pod znakiem zapytania

- Obecnie nie jestem w stanie wskazać dokładnego terminu, ponieważ jest to determinowane czynnikami zewnętrznymi. Istnieją dwa scenariusze realizacji tego projektu, które mają różne ramy czasowe – mówił w maju Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni. - Obecnie udało się znaleźć świetne rozwiązanie, inne od proponowanego wcześniej, natomiast to też wpłynęło na opóźnienia czasowe w realizacji przedsięwzięcia.

1 października 2022 r. nastąpiło uroczyste otwarcie stadionu po budowie. Wypełnione sektory, zabawa światłami, głośna atmosfera – fajnie do tego wracać. I nikt specjalnie się nie nastawiał, że od razu będzie wszystko działać. Miało to następować etapami.

- Dysponujemy pomieszczeniem o powierzchni 160 metrów kwadratowych, które docelowo stanie się „muzeum” Pogoni. Bardzo zależy nam na tym, by to miejsce nie było wyłącznie „gablotarium”, ale ekspozycją nowoczesną, która będzie w stanie zainteresować odwiedzających w różnym wieku. Oczywiście będzie tam też przestrzeń na najcenniejsze artefakty historyczne. Koncepcja tego miejsca i jego ekspozycje zostały już zaplanowane i zaprojektowane. By ten ambitny plan wdrożyć w życie, potrzeba jednak bardzo dużych nakładów finansowych, zdecydowanie więcej, niż w przypadku „muzeum” w formie tradycyjnej, a więc samych gablot – wyjaśniał czasową zmianę.

Ale już wiemy, że kibice znów muszą poczekać. Temat muzeum jest „zamrożony”. Pogoń ma bogaty pomysł, który złożyła jako projekt do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Koszt wszystkich pomysłów to ok. 700 tys. zł. Jeśli klub nakłoni fanów do głosowania „za” to ma duże szanse na zwycięstwo. W ten sposób wygrał m.in. projekt budowy pomnika Floriana Krygiera przy stadionie, który został odsłonięty kilka tygodni temu. Zwycięstwo w SBO będzie jednak oznaczać, że kwestia uruchomienia muzeum może zostać przesunięta na drugie półrocze 2024 lub jeszcze później.