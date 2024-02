Prognoza pogody dla Szczecina i regionu. Ostrzeżenie hydrologiczne II i III stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia dotyczy terenów Iny i Płoni. Ostrzeżenie III stopnia dotyczy Zalewu Szczecińskiego oraz Ujścia Odry. Prognozuje się dalsze wzrosty stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Wtorek/Środa

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe, zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże, początkowo na wschodzie większe przejaśnienia. Lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Środa/Czwartek

W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Postępujące od zachodu opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby, południowy.W nocy zachmurzenie duże z lokalnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

Czwartek/Piątek

Zachmurzenie całkowite. Okresami opady deszczu, w ciągu dnia na północy i wschodzie miejscami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr w nocy słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, w dzień umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni skręcający na zachodni.

Piątek/Sobota

Zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, zachodni, w dzień skręcający na północny i północno-wschodni.

Sobota/Niedziela

Zachmurzenie małe i umiarkowane od zachodu wzrastające do dużego z opadami deszczu. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 5°C. Wiatr w nocy słaby, zmienny, w dzień umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowy.

(IMGW)