Próbował wtargnąć do pokoju w pensjonacie. A potem chciał przekupić policjantów

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim zakończyła śledztwo przeciwko mężczyźnie, który 16 lipca 2023 r. próbował wtargnąć do jednego z pokojów w pensjonacie w Międzywodziu. Świadkowie wezwali policję do pijanego intruza.

- Wówczas mężczyzna zaczął znieważać i naruszać nietykalność cielesną interweniujących funkcjonariuszy policji, a następnie, po umieszczeniu w radiowozie, obiecywał im udzielenie korzyści majątkowej w kwocie kilkuset złotych, w zamian za odstąpienie od czynności procesowych - wyjaśnia prokurator Monika Cruz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Sprawca został zatrzymany. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe oraz zabezpieczenie majątkowe. Mężczyzna nie był do tej pory karany sądownie. Przyznał się do winy. Za próbę korupcji urzędników grozi mu do 10 lat więzienia.