Problemy na przejściach granicznych w związku z protestami w Niemczech

- Niektórzy lekarze przyjadą do pracy w niedzielę wieczorem lub zostaną na noc w wynajmowanych mieszkaniach lub u znajomych lekarzy. Organizujemy się tak, by w poniedziałek móc dotrzeć do pracy, a wiemy, że to byłoby niemożliwe gdybyśmy dojeżdżali ze Szczecina. To jest skala protestu dotychczas niespotykana w Niemczech. Budzi to nasz wielki niepokój – dodaje Krysztopik.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa przyznaje, że sprawą sytuacji polsko-niemieckiego pogranicza aktywniej powinna zainteresować się strona rządowa i samorządowa.