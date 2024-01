Prezydent Szczecina rozstał się z żoną. Poinformował o tym w mediach społecznościowych

"W przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, dlatego uznałem, że powinienem osobiście odnieść do trudnej dla mnie sytuacji" - czytamy na oficjalnym koncie polityka.

Wiele razy układałem sobie w głowie jak to przekazać, trudno bowiem informować, że jest się w separacji. Ciężko mówić o tym, że żona podjęła decyzję o odejściu, że nasze drogi rozchodzą się z tego powodu. Wiem, że wielu z Was zmagało się, a być może zmaga z rozstaniem. Każda z takich sytuacji jest inna, indywidualna, szczególna i bardzo osobista. Dziś niestety jest też moim udziałem. Ze względu jednak na to, że jak zawsze w takich sytuacjach mogą pojawiać się plotki i domysły, chce zaznaczyć i podkreślić, że rozstaliśmy się z Małgorzatą w zgodzie.