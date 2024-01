Pożar wiaty garażowej w Brzozowie zagrażał sąsiednim posesjom. Spłonęły dwa ciągniki i cztery samochody [ZDJĘCIA] Grzegorz Świstak

W niedzielę, tuż przed północą, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie wpłynęło zgłoszenie o poważnym incydencie w Brzozowie, gmina Przybiernów. Doszło tam do pożaru wiaty garażowej, w której znajdowały się dwa ciągniki rolnicze, cztery samochody osobowe, przyczepa kempingowa oraz trak taśmowy do obróbki drewna.