Pożar w budynku wielorodzinnym w Pyrzycach. Ewakuowano mieszkańców

- 25 grudnia o godzinie 19:43 dostaliśmy informację o pożarze w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym na ul. Obojno 19. Wszyscy mieszkańcy ewakuowali się na zewnątrz przed przybyciem JOP. Jednym poszkodowanym z obrażeniami kończyny dolnej (oparzenia) zajęła się rota medyczna, która udzieliła mu kwalifikowanej pomocy do czasu przekazania ZRM. Strażacy podali jeden prąd wody na palące się elementy wyposażenia w pokoju, w którym doszło do pożaru. Następnie przewietrzono wszystkie mieszkania i sprawdzono detektorem wielogazowym. Po sprawdzeniu mieszkańcy sąsiednich lokali mogli bezpiecznie wrócić do swoich domostw - relacjonują strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach.