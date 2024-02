Pożar i wybuch butli z gazem w szczecińskich Podjuchach. Wysadziło ścianę budynku [ZDJĘCIA]

- Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy o godz. 3.04 - mówi kpt. Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Najprawdopodobniej do pożaru doszło w wyniku wybuchu butli z gazem, w jednym z lokali. Ucierpiała jedna osoba, nie są to jednak obrażenia zagrażające życiu. Trafiła do szpitala. W sumie samodzielnie ewakuowało się 13 osób, w tym także z sąsiedniego budynku.