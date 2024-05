Szczecińska skarbówka zatrzymała podrabianą odzież i buty w przesyłkach z Chin

- Pytamy, czy ta odzież, a w tym wypadku buty ma być zniszczona czy można komuś przekazać - opowiada rzeczniczka. - Oczywiście przekazujemy wtedy, kiedy da się usunąć znak marki. W wypadku butów to dość kłopotliwe.

Reprezentant jednego z właścicieli praw do znaku towarowego złożył już wniosek o ściganie i ukaranie sprawcy.

- Teraz w sprawie zatrzymanych podróbek wypowiedzą się pozostali przedstawiciele podrobionych marek - twierdzi Małgorzata Brzoza rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - To oni zdecydują o złożeniu wniosku o ściganie. Jeśli złożą takie wnioski to “przedsiębiorcom” grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.