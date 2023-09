Pożar chlewni w Kołkach. Zginął pracownik i tysiące zwierząt. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana

Pożar wybuchł w niedzielę ok. godz. 20 w budynku o powierzchni ok. 1200 metrów kwadratowych. To betonowo-blaszana konstrukcja. Gdy pierwsi strażacy przyjechali na miejsce, hala była już cała w ogniu.

Budynek jest jednym z kilku składających się na fermę trzody chlewnej. Na miejscu działało dwanaście zastępów strażackich państwowej i ochotniczej straży pożarnej z Choszczna, Kołków, Drawna, Brzezin, Radunia, Suliszewa, Bierzwnika. Na miejsce przyjechał zastępca komendanta wojewódzkiego straży pożarnej, st. bryg. Marek Popławski.

- W nocy strażacy znaleźli zwłoki w spalonej hali na fermie świń — powiedział mł. bryg. Tomasz Kubiak z Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

To prawdopodobnie niespełna 50-letni pracownik firmy.

Nie udało się uratować inwentarza znajdującego się wewnątrz spalonego budynku. Zginęło 320 świń oraz ok. 4800 prosiąt. Strażakom udało się uratować druga halę z inwentarzem.