Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje o stworzenie strategii migracyjnej

Proponuje rozsądną i pozbawioną emocji dyskusję. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna prace nad stworzeniem kompleksowej strategii migracyjnej na lata 2025-2030. Strategia, opracowywana we współpracy z władzami lokalnymi i innymi zainteresowanymi stronami, ma na celu stworzenie odpowiedzialnych i bezpiecznych ram dla przyszłej polityki migracyjnej Polski.

- To jest inicjatywa, którą uznajemy za jeden z największych gospodarczych priorytetów nadchodzących lat - twierdzi Hanna Mojsiuk. - Dlaczego? Bo dane demograficzne nie kłamią, dane demograficzne krzyczą do nas, że jeżeli nie zadbamy o wzrost przyrostu naturalnego i racjonalną politykę migracyjną, to niebawem niektóre zawody czy kompetencje mogą po prostu wyginąć. To jest bolesna diagnoza, ale wystarczy spojrzeć na niektóre sektory gospodarki. Tam po prostu nie ma chętnych do pracy.