Pogoń Szczecin rozpocznie sezon 2023/24 na boisku Warty Poznań. Celem jest zwycięstwo

Pierwszym przeciwnikiem Dumy Pomorza będzie Warta Poznań. Mecz odbędzie się na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Co ciekawe Portowcy podczas niedawnego obozu w Opalenicy zagrali towarzysko z „zielonymi” i łatwo wygrali.

- Jesteśmy gotowi w 100 procentach. Nie spoczęliśmy na laurach latem tylko ciężko pracowaliśmy - mówi Jens Gustafsson. - Każdy przeciwnik na starcie ligi to duża niewiadoma, ale chcemy mocno rozpocząć sezon. To, że wygraliśmy niedawny sparing, nie ma większego znaczenia. Jak ktoś chce nas nazywać faworytem, to może to zrobić, ale i tak przebieg jest trudny do przewidzenia. Uważam, że czeka nas ciężkie wezwanie.

To, co na pewno cieszy szkoleniowca i kibiców to dobra sytuacja kadrowa.

- Wszyscy są już zdrowi. We wtorek wrócili do treningów Danijel Loncar i Alexander Gorgon. Brakowało ich przez jakiś czas. Wszyscy są zdrowi, ale na innych etapach powrotu do gry. Raczej wszyscy będą do mojej dyspozycji w piątkowym meczu. A jeśli nawet Loncar i Gorgon nie zagrają, to nie będą potrzebować dużo czasu na powrót do normalnej dyspozycji. Loncar ciężko pracował latem, by zaleczyć kontuzję ścięgna, ale szybko dojdzie do siebie. Alex nie daje po sobie znać, że jest po przerwie. Ma dużo energii na treningach - podkreśla Szwed.