Pogoń Szczecin ma partnera głównego. To firma Toyota Kozłowski

Dotychczasowy mniejszościowy akcjonariusz spółki akcyjnej Pogoń Szczecin został sponsorem strategicznym klubu. Umowa ma obowiązywać do końca sezonu 2023/24, ale może być przedłużona.

- To dla nas wielki dzień. Po długim czasie ogłaszamy, że Pogoń ma partnera głównego. Kilka lat szukaliśmy, ale była to trudna sytuacja z różnych względów. W międzyczasie nawiązaliśmy współpracę z firmą Toyotą Kozłowski, która układała się od początku wzorowo, bo nie było negocjacji, ale rozumieliśmy się bez słowa. Wrażliwość rodziny Kozłowskim na oczekiwania społeczeństwa, regionu jest godna pochwały. Trudno znaleźć takich ludzi. Dla nich to nie biznes, ale potrzeba serca – mówił Jarosław Mroczek, prezes Pogoni. - Dumny jestem, że uzgodniliśmy nowy wymiar współpracy. Szef klubu nie chciał zdradzić szczegółów współpracy, a kwota zastrzyku finansowego dla Pogoni pozostanie tajemnicą. - Czas umowy ma mniejsze znaczenie, bo po roku następuje ocena tej współpracy, czy też może pojawić się jeszcze większa firma gotowa do tej roli. Na razie jest to rok z opcją przedłużenia – mówił Mroczek. - Bez partnera głównego byłoby nam bardzo ciężko. W pewnym sensie nasz budżet to jazda na krawędzi, ale w tym całym torciku budżetowym wypełniliśmy kwestię przychodów od partnerów biznesowych. Bez tej współpracy nie zrobilibyśmy tych ruchów i może tych, które wykonamy. Nic nie deklaruję, ale otwiera to pewne szanse.

- My też mamy to szczęście, że będziemy na przodzie koszulki – podkreślał Jan Kozłowski, prezes firmy Toyota Kozłowski. - Naszą współpracę widzimy na trzech poziomach: społeczeństwo Szczecina, kibice i miasto. Postaramy się, by nasza współpraca jeszcze bardziej się rozwijała, a ma to zadowalać miasto, kibiców i klub. Mając tak piękny obiekt jest to potrzebne Jan Kozłowski nie przedstawił konkretnych oczekiwań wobec drużyny. - Nie wyobrażam sobie sportu bez wiary. Jeśli więc mamy piękny obiekt i jest ogromne zainteresowanie, także firm, to pozwala myśleć optymistycznie. Firma i klub mają fajne strategie. Trzeba na tym budować naszą przyszłość. Myślimy o tym, by Pogoń miała swoje miejsce na podium.

Prezes firmy uciął temat, czy rodzina zwiększy poziom posiadanych akcji w SSA Pogoń. Ale też przyznał, że widzi szansę, by przeprowadzić rozwój klubu poprzez rozbudowę struktury organizacyjnej.

- To wisienka na torcie na naszej współpracy. Nasza współpraca z czasem osiągała coraz większy zakres, ale i my stawaliśmy się coraz większymi kibicami. Cieszymy się, że obrało to taki kierunek. Nasza działalność i klub mają spójne wartości dlatego ta współpraca ma duży potencjał – stwierdził Michał Kozłowski, wiceprezes firmy. Na centralnym miejscu meczowych koszulek będzie tylko nazwa „Toyota” bez nazwiska rodziny. - Wynika to z prawnych kwestii używania logotypów Toyoty w Polsce i na świecie. To jedyna akceptowalna forma prezentacji naszej centrali. Promujemy firmę w Polsce, ale nie przeszkadza nam brak nazwiska – dodał Michał Kozłowski.

