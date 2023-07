Pogoda na weekend w Szczecinie i regionie. Czy upały jeszcze wrócą?

A jutro (sobota)? - Przed południem to już przyda nam się parasol. Ma padać jednak nie będą to zbyt obfite opady. Więcej deszczu możemy się spodziewać nie w Szczecinie a nad morzem. Po południu powinno się przejaśnić. Zacznie wiać silniejszy wiatr z prędkością nawet do 40 kilometrów na godzinę. Nad morzem temperatura spadnie do 18 stopni C, w Szczecinie będzie cieplej - 22 stopnie C.

W niedziele co nas czeka?

- Niedziela będzie pochmurna. Okresowo ma padać deszcz, więc znowu przyda się parasol. Nie będą to duże opady, ale parasol pomorze nam się przed opadami schronić. Ma być chłodno i w Szczecinie i nad morzem. Nad morzem możemy się spodziewać zaledwie 16 stopni ciepła, w Szczecinie 18 stopni C. Nadal będzie wiać — w niedziele nad morzem z prędkością 30 kilometrów na godzinę. To będzie nieprzyjemny zachodni wiatr.

A w przyszłym tygodniu?

- Początkowo prognozy zapowiadały dość wysokie temperatury w naszym regionie. Ale ten wiatr z zachodu wszystko zmienia i teraz prognozy mówią, że w Szczecinie wcale nie będzie upalnie. Możemy liczyć na jakieś 23 stopnie ciepła, nad morzem ma być 20 stopni c. Od wtorku zrobi się już zdecydowanie chłodniej z temperaturą od 20 do 22 stopni C.