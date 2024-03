Pogoda dla Szczecina i regionu. Po dłuższej przerwie wróciły przymrozki. Czy wróci też śnieg?

Jaka będzie pogoda przez najbliższy tydzień w naszym regionie? To pytanie, na jakie odpowiada Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Podobno w Polsce ma spaść śnieg. Czy nam to tez grozi? Na szczęście nie. To więc nie jest dobra wiadomość dla miłośników zimy i śniegu. Myślę jednak, że tych co wolą wiosnę jest więcej. Mam dla nich dobra wiadomość - śniegu nie będzie. Za to mogą pojawić się jeszcze przymrozki. To trochę taka zima. Tak, ale na szczęście temperatury poniżej zera stopni Celsjusza czekają nas tylko w nocy. W dzień ma być zdecydowanie cieplej. To kiedy będzie tak niska temperatura? Przypominam, że dziś (poniedziałek) termometry w Szczecinie nad ranem pokazywały aż minus 4 stopnie C. Jutro (wtorek) także czeka nas poranne zimno, ale będzie już minus 1 stopnień C. Niestety, to nie koniec. Przymrozków może się spodziewać także tuż przed świętami. To jak będzie jutro (wtorek)?

Zimno rano, ale w dzień temperatura skoczy już do 8-10 stopni C. Ma być słonecznie, bez opadów i ze słabym południowo-wschodnim wiatrem. Jaka ma być środa? Ciepła, bo termometry maja pokazywać nawet 14 stopni ciepła. Nadal słonecznie i bez opadów. Rano już też nie będzie przymrozków, bo termometry maja pokazywać plus 1 -2 stopnie C. A jaki ma być czwartek? Na szczęście nie będzie padać, ale już nie będzie tak słonecznie. Ma być lekkie zachmurzenie. temperatura tez dość wysoka, bo zapowiada się 12 stopni ciepła w Szczecinie i 10 stopni C nad morzem. I weekend? W weekend niestety się pogoda zepsuje. Ma być przez piątek, sobotę i niedzielę pochmurnie, deszczowo. Do soboty będzie jeszcze ciepło, bo temperatura ma wynosić do 11 stopni C w Szczecinie i nad morzem. Ale już w niedzielę zrobi się zdecydowanie chłodniej. Temperatura spadnie do 7 - 8 stopni C.

A to dlaczego? Bo zacznie wiać nieprzyjemny wiatr z północnego-zachodu. Przyniesie zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Czy wiemy jaka pogoda czeka nas na święta? Trochę wiemy. Będzie zdecydowanie cieplej, choć nie ma to być typowo ciepła wiosna. Możemy się spodziewać od 12 do 14 stopni C. Ale w tygodniu przedświątecznym czekają nas jeszcze poranne przymrozki.

