Podologia to nowe studia podyplomowe na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym

Zajęcia poprowadzą dydaktycy Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studenci posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do przeprowadzania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych stóp w ścisłej współpracy z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów – podiatrą, ortopedą, diabetologiem, dermatologiem, flebologiem, fizjoterapeutą, reumatologiem i immunologiem.

- Studia podyplomowe prowadzone są przez Wydział Nauko Zdrowiu PUM. Kierowane są do osób, które ukończyły przynajmniej pierwszy stopień studiów, drugi stopień, a także jednolite studia magisterskie. Do osób, które pracują lub planują pracę w dziedzinie ochrony zdrowia, a także innych osób zainteresowanych podologią. Studiowanie w PUM-ie daje unikalną możliwość odbywania zajęć nie tylko w Zakładzie Dermatologii Estetycznej czy innych zakładach na PUM, ale również, co szczególnie ważne, możliwe będą zajęcia w klinikach PUM - mówi dr n. zdr. Jolanta Wesołowska, kierownik studiów podyplomowych.