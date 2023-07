Wiemy, które szkoły średnie w Szczecinie cieszyły się największym zainteresowaniem

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 wzięło udział 7043 kandydatów. W postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowano 6431 kandydatów. Mowa tu zarówno o szkołach publicznych, jak i niepublicznych. Do liceów ogólnokształcących zakwalifikowano 3563 osób, do techników - 2385 osób, do szkół branżowych I stopnia - 483 osoby.

Podczas tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych największym zainteresowaniem cieszyły się następujące oddziały: Technik Programista w Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym - 4,1 osoba na miejsce, medyczno-biotechnologiczny w IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino oraz programista w Technikum Elektryczno-Elektronicznym - po - 3,3 osoby na miejsce.

Kolejne miejsca zajęły następujące szkoły i profile: