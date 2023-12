Podaruj uśmiech pod choinkę dziecku i włącz się w świąteczną akcję „Paczuszka dla maluszka”

"Paczuszka dla maluszka – dobrze jest pomagać!", to świąteczna akcja Fundacji Małych Stópek. Jest organizowana w całym kraju już po raz jedenasty. Dary, tzn. chemia kosmetyczna, artykuły do pielęgnacji niemowląt, mydła, płyny i proszki do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy itp., zbierane są dla matek i dzieci znajdujących się pod opieką fundacji, ale nie tylko. Trafią również do 365 placówek pomocowych w całej Polsce. Dzięki zaangażowaniu 1421 koordynatorów powędrują do takich miejsc jak: rodzinne domy dziecka, hospicja dziecięce, hospicja perinatalne, domy dziecka, domy samotnej matki czy dziecięce oddziały szpitalne.

Darczyńcy, którzy będą chcieli włączyć się w akcję Fundacji, mogą to zrobić na kilka sposobów: Można np. znaleźć "paczuszkową" choinkę w swojej okolicy (można ją rozpoznać po specjalnych "paczuszkowych" bombkach) i tam złożyć przygotowaną przez siebie świąteczną paczkę - w Szczecinie takie choinki stoją m.in. w kościołach, szkołach, przedszkolach, wyższych uczelniach, restauracjach, oddziale PZU czy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Lokalny koordynator przekaże paczkę przydzielonej mu placówce pomocowej.