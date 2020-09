Poczekamy dłużej na przejazd przez nowy węzeł "Granitowa". Wykonawca ma kłopoty pod ziemią

- Na placu tej przebudowy prawie nic się nie dzieje. Jak panowie którzy tam siedzą, mają kaprys to puszczają samochody. Po godzinie 16, na tym odcinku jest już martwa cisza, gdzie można by było jeszcze do zmroku śmiało popracować, bo pogoda dopisuje. Szkoda słów na to co się z nami, mieszkańcami Podjuch wyprawia – mówi jedna z mieszkanek osiedla, która zwraca uwagę, że wykonawca prac zatrudnił ochroniarzy, żeby pilnowali kierowców, którzy próbują przejechać ulicą Granitową.

Sprawą zainteresował się również jeden z radnych.

- Mieszkańcy sygnalizują, że na miejscu nie widać intensywnych prac budowlanych, a utrudnienia drogowe są już i tak zdecydowanie zbyt długie – mówi Marcin Pawlicki, radny PiS, który złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta Szczecina.