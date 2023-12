Pociągi od 10 grudnia pojadą nowym mostem w Podjuchach

To dobra wiadomość dla podróżnych z południa regionu, bo skróci się podróż pociągiem. Przez most prowadzi linia kolejowa nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny. Pasażerowie jadący z Gryfina, Kostrzyna i Zielonej Góry nie pojadą objazdem przez Szczecin Dąbie.

- Od 10 grudnia pociągi pojadą nowym mostem - mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK. - Dla podróżnych z Gryfina oznacza to, że podróż dla pasażerów z Gryfina skróci się dwukrotnie. Pociągi jadące "nadodrzanką" do Świnoujścia znowu będą jechać przez stację Szczecin Główny, do tej pory jechały tylko przez Szczecin Dąbie.

Przypomnijmy, że prace przy budowie nowej przeprawy rozpoczęły się z końcem 2021 roku, w styczniu 2022 roku wykonawca zaczął pracować w nurcie Odry Wschodniej. Nowy most ma trzy przęsła, najdłuższe z nich mierzy 114 metrów. Całkowita długość mostu to 306 metrów. Poszczególne części mostu powstały na południu Polski, wykonał je Mostostal Kraków. Do Szczecina dotarły drogą lądową. Nowy most łączący oba brzegi Regalicy to ponad 2800 ton stali i 10 000 elementów.