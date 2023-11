Od 10 grudnia nowy rozkład jazdy pociągów w regionie. Otwierają nowy most nad Regalicą, co skróci podróż z Gryfina

Prace przy budowie nowej przeprawy rozpoczęły się z końcem 2021 roku, w styczniu 2022 roku wykonawca zaczął pracować w nurcie Odry Wschodniej. Powstający most ma trzy przęsła, najdłuższe z nich mierzy 114 metrów. Całkowita długość mostu to 306 metrów. Poszczególne części mostu powstały na południu Polski, wykonał je Mostostal Kraków. Do Szczecina dotarły drogą lądową. Wykonawcą prac jest Budimex SA

