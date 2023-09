Po raz pierwszy w Szczecinie Festiwal „Mniejszości pod polską flagą”

Festiwal skierowany jest do przedstawicieli mniejszości, osób żyjących w Szczecinie, którzy podczas tego tygodnia będą mogli poczuć się w Szczecinie jeszcze bardziej jak w domu. Dla pozostałych mieszkańców miasta będzie to niepowtarzalna okazja do poznania odcieni wielokulturowego Szczecina. Obie grupy będą miały okazję poznać się lepiej i zintegrować. Dzięki koncertom, spotkaniom autorskim, pokazom filmowym i tanecznym, przybliżone zostanie bogactwo wielu kultur narodów, dla których Szczecin stał się miejscem do życia.