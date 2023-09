Po katastrofie w Załomiu. Firma przeniosła się do nowej hali

Przypomnijmy, że 18 sierpnia, podczas ulewnego deszczu i silnego wiatru doszło do uszkodzenia jednej z hal magazynowych w centrum logistycznym przy ul. Kablowej w Załomiu. Częściowo uszkodzony został dach hali oraz elementy ścian bocznych konstrukcji hali.

- Traktujemy ten incydent bardzo poważnie i dlatego w pełni wspieramy polski oddział AUTODOC LOGISTICS w tych trudnych czasach. Wpłynęło to na naszą działalność, ponieważ budynek ten służy jako centralny węzeł logistyczny dla wszystkich centrów dystrybucyjnych AUTODOC w Berlinie, Szczecinie i Chebie. Produkty własnych marek Ridex i Stark są tu przechowywane w celu uzupełnienia zapasów. Dlatego razem z dyrektorami zarządzającymi w Polsce natychmiast zaczęliśmy rozważać różne opcje, aby złagodzić negatywny wpływ na naszych pracowników, naszą działalność i naszych klientów - mówi Dmitry Zadorojnii, Co-CEO AUTODOC.

AUTODOC zdecydował się wybrać alternatywny magazyn o powierzchni 26 000 metrów kwadratowych w Szczecinie. Znajduje się on zaledwie 6 kilometrów od uszkodzonego magazynu "M40" i jest łatwo dostępny dla pracowników zarówno samochodem, jak i transportem publicznym. W międzyczasie AUTODOC odzyskał dostęp do wyznaczonych bezpiecznych stref uszkodzonego magazynu i był w stanie zabezpieczyć 80 procent swoich towarów, które zostały rozdysponowane do innych magazynów, w tym do nowej lokalizacji. W polskim centrum logistycznym w Szczecinie pracuje ponad 2000 pracowników, z czego ponad 500 w obiekcie "M40" w Parku Szczecin I, który został wyłączony z użytkowania. Jak zapewnia firma, podczas przestoju wszyscy pracownicy otrzymują swoje wynagrodzenia i zostali poinformowani o planach powrotu do pracy.