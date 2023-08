Po katastrofie budowlanej w Załomiu. Dlaczego runął dach hali?

Hala o powierzchni 42 tysięcy metrów kwadratowych przy ul. Kablowej została oddana do użytku rok temu. Działa w niej centrum logistyczne. W momencie uszkodzenia budynku, w piątek 18 sierpnia w środku były 144 osoby. Patrząc na skalę zniszczeń, to cud, że tylko jedna osoba została poszkodowana i to lekko. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy budowlanej.

- Prowadzimy postępowanie, hala jest wyłączona z użytkowania — potwierdza w rozmowie z „Głosem” Andrzej Loch, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin.

Inspektorat budowlany nie podaje wstępnej przyczyny katastrofy, ale zawalenie dachu mogło mieć związek z pogodą. W chwili zdarzenia nad Szczecinem przechodziła potężna ulewa.