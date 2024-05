Po aresztowaniu zarządcy nieruchomości. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej są wstrząśnięci tym, co zobaczyli na koncie

W poniedziałek kilkoro pokrzywdzonych mieszkańców spotkało się z pracownikami Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. ZBiLK zarządza niektórymi lokalami w kamienicach, gdzie działała wspólnota zarządzana przez podejrzanego przedsiębiorcę. Urzędnicy doradzili, co właściciele mieszkań powinni teraz zrobić i w jaki sposób zmienić w takich okolicznościach zarządcę.

- W poniedziałek odbyło się spotkanie w ZBiLK w sprawie zarządzania nieruchomością przez tę firmę. Na spotkanie został zaproszony zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Goszczyńskiego 3,4. Pracownicy ZBiLK wyjaśnili jakie czynności powinny być podjęte przez zarząd wspólnoty czyli: należy cofnąć pełnomocnictwa do kont bankowych wspólnoty dla tej firmy, wypowiedzieć umowę o zarządzanie nieruchomością firmie, poszukać nowego zarządcy, poinformować m.in.: ENEA, ZWiK itp. o zmianie adresu przekazywania faktur. Jeżeli wspólnocie będą potrzebne dokumenty dotyczące wspólnoty, należy zgłosić się do Komisariatu Policji na ul. Kaszubską - wylicza Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa.