Mieszkańcy nie wiedzą, co się stało z ich pieniędzmi. Zarządca w areszcie. Strach lokatorów

Wówczas mieszkańcy zaczęli się domagać wyjaśnień od zarządcy.

Kilka dni temu mieszkańcy po raz kolejny poszli do siedziby firmy. Tym razem drzwi były zamknięte na głucho.

- Już nikt nie odbierał telefonów, nawet komórkowych. Zaczęliśmy podejrzewać, że stało się coś niedobrego. Mamy nadzieję, że prokuratura zablokowała konto wspólnoty, aby na razie nie można było robić przelewów do czasu wyjaśnienia sprawy. Codziennie docierają do nas jakieś skrawki informacji, pogłosek, plotek. Nie wiemy, co jest prawdą i co mamy robić - dodają lokatorzy.