Plan najważniejszych imprez sportowych na pierwszy weekend marca

PKO Ekstraklasa

W sobotę o godz. 20 ligowy hit. Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin, a oba zespoły są bardzo zainteresowane trzema punktami. Legia, bo już sporo straciła tej wiosny i czołówka niebezpiecznie się jej oddala, a Pogoń, bo to byłby mega duży krok w kierunku mistrzostwa Polski. Legionistów poprowadzi trener Kosta Runjaic, który pracował 4,5 roku w Pogoni. Po przejściu do Legii zdobył z nią Puchar Polski, awansował do rozgrywek grupowych Ligi Konferencji, ale cały czas pracuje pod dużym ciśnieniem i nie brakuje opinii, że powinien odejść. Podobny klimat miał Jens Gustafsson, ale serią zwycięstw w tym roku zbudował wokół siebie duży kredyty zaufania.

III liga piłkarska

Przed nami pierwsza tegoroczna kolejka. W tabeli prowadzi Świt Szczecin, który już w piątek o godz. 13.30 w Sopocie zagra z Gedanią Gdańsk, która jest 9. w tabeli. Także w piątek wystąpi Vineta Wolin. Wikingowie o godz. 15 zagrają z ostatnim w tabeli Wikędem Luzino.