PKO Ekstraklasa: Ruch Chorzów – Pogoń Szczecin 0:3. Pewna wygrana Portowców na Śląsku [ZDJĘCIA]

Po tej akcji Pogoń po raz pierwszy dłużej przetrzymała piłkę, zmieniła stronę z prawej na lewej, a po wrzutce Leonardo Koutrisa niecelnie strzelał z kilku metrów Efthymios Koulouris. Była to bardzo trudna pozycja. Koulouris nie miał też szczęścia w 20. minucie. Skrzydłem urwał się Kamil Grosicki, po dryblingu próbował dogrywać do napastnika, ale piłka odbiła się od nogi obrońcy i nie dotarła do Greka. Pogoń miała już wtedy przewagę i w 23. minucie powinna prowadzić. Wahan Biczachczjan przejął piłkę na 40. metrze, podbiegł, uderzył, ale piłka trafiła w słupek. Koulouris próbował dobijać, ale nie głową (było to bardziej logiczne), a nogą i nic nie wyszło.