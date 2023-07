PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Widzew Łódź 2:1. Skuteczność wróciła po przerwie [ZDJĘCIA]

Z Łodzi do Szczecina przyjechało ok. 800 fanów i też przyjęli te słowa brawami. Chwilę przed rozpoczęciem spotkania wszystkie sektory były w zasadzie wypełnione i wszyscy czekali na ciekawy spektakl.

Ale załamał mu się głos, gdy przekazał okolicznościową koszulkę na licytację dla Roberta Dymkowskiego. - Wiecie, co spotkało naszego kolegę. Pomóżmy – apelował. W 10. minucie spotkania wszyscy kibice bili brawa dla byłego napastnika Pogoni (grał w niej z nr 10).

- Wspierajcie Portowców, bo Portowcem się jest, a nie bywa – mówił do kibiców Ława.

Przez kolejny kwadrans gospodarze nie potrafili się dobrać do rywala, ale coraz mocniej pokrzykiwać zaczął Gustafsson. Drużyna potrzebowała jednej, dobrej akcji, by na dobre się nakręcić, ale łodzianie dobrze się ustawiali w tyłach i nie chcieli popełniać błędów. Ale w 25. minucie taka okazja się pojawiła. Przechwyt na połowie Widzewa, błyskawiczny atak 4 na 2, który chciał zakończyć Efthymios Koulouris. Jego strzał bramkarz wybronił, a dobitkę Luki Zahovicia sprzed bramki wybił Patryk Stępiński.

Spotkanie Pogoń rozpoczęła m.in. od trzech rzutów rożnych i zablokowanego strzału Biczachczjana, ale to łodzianie już w 3. minucie objęli prowadzenie. Dobrze rozegrana akcja w środkowej strefie, wjazd w pole karne lewym skrzydłem i podanie wzdłuż 4. metra. Dante Stipica i Jordi Sanchez piłki nie sięgnęli, a do pustej bramki wbił ją Bartłomiej Pawłowski.

Po 30. minucie Pogoń zaczęła wyraźnie przeważać, momentami była całym zespołem na połowie przeciwnika, ale nie mogła przebić się przez łódzką defensywę. Udało się to dopiero w 40. minucie. Błyskawiczna kontra, którą kończył Koulouris, ale bramkarz znów go wyczuł i skończyło się tylko rzutem rożnym. Po dwóch minutach Grek znów miał szansę, ale jego sprytne zagranie piętą było niecelne. I jeszcze tuż przed przerwą świetną okazję zmarnował Kamil Grosicki. Bramkarz Widzewa miał swój dzień i do przerwy wynik pozostał bez zmian.

W pierwszej akcji po przerwie Pogoń wyrównała. Miała wolnego, a do wrzutki Biczachczjana doskoczył Zahović i strzałem głową pokonał Henricha Ravasa. To był trzeci gol Słoweńca w trzecim meczu przeciwko Widzewowi. Pogoń na tego gola jak najbardziej zasłużyła, bo od 15. minuty goście grali zbyt kunktatorsko i prowadzenie zawdzięczali tylko swojemu bramkarzowi.