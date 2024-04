PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów 5:0. Pełna rehabilitacja za porażkę w Poznaniu [ZDJĘCIA]

Pogoń potrzebowała piątkowego zwycięstwa, by zachować szansę na mistrzostwo Polski bądź medal. Ale w spotkaniu z Ruchem musiała sobie poradzić bez kontuzjowanego Rafała Kurzawy. To bez wątpienia był jeden z ulubieńców trenera Jensa Gustafssona, który w tym sezonie dokonał największej przemiany w zespole.

Dzień przed meczem Gustafsson miał wątpliwości, kim zastąpić Kurzawę, ale ostatecznie do „11” desygnował młodzieżowca – Adriana Przyborka. Młody miał być ofensywnie nastawiony, a więcej defensywnych obowiązków otrzymali Alex Gorgon i Fredrik Ulvestad. Na innych pozycjach bez zmian w porównaniu z meczem z Lechem Poznań.

Ruch do Szczecina też przyjechał po punkty. Od dawna jest w strefie spadkowej i ma duże straty do bezpiecznych miejsc. Dlatego w spotkaniu z Pogonią urządzało go tylko zwycięstwo, ale… musiał sobie poradzić też z poważnymi kadrowymi osłabieniami. Za kartki nie mogli zagrać: Miłosz Kozak, Przemysław Szur, Juliusz Letniowski i Robert Dadok. W bramce zabrakło pierwszego wyboru trenera „Niebieskich” Janusza Niedźwiedzia – Dante Stipicy. Bramkarz zimą został wypożyczony z Pogoni Szczecin i gdyby Ruch chciał z nim zagrać w Szczecinie – musiałby zapłacić ok. 200 tys. złotych. Nie zdecydował się na to, więc od początku zagrał Michał Buchalik. 35-letni zawodnik w elicie rozegrał już ponad 160 spotkań (Lechia Gdańsk, Wisła Kraków, Odra Wodzisław, Ruch), więc trudno było oczekiwać, by zjadła go trema. Ale na brak tzw. wyczucia można było liczyć.