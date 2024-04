Adam Nowicki mistrzem Polski i wciąż z szansami na występ w Paryżu

Było ciepło, wietrznie, a trasa w Łodzi do najłatwiejszych nie należała. Nowicki rozpoczął maraton bardzo spokojnie, ale po półmetku zaczął poprawiać swoją pozycję. Na koniec znokautował swoich przeciwników.

- Doświadczenie i obrana taktyka dały mi zwycięstwo - podkreśla zawodnik MKL Szczecin.

Na mecze miał czas 2:14,18. Czas - mocno średni jak na światową czołówkę.

- Nie było warunków do szybszego biegania. Także moje przygotowania do startu nie były idealne, ale być nie mogły, bo mam w nogach już cztery maratony w ciągu ośmiu miesięcy. To spora dawka - tłumaczy Nowicki. - Czas nie był więc idealny, ale cieszę się z tego zwycięstwa. Obrona złotego medalu zawsze ma swoją wymowę.

W Łodzi Adam Nowicki wyprzedził Mateusza Kaczora (Radom, ponad miesiąc temu zanotował trzeci czas w historii polskiego maratonu) o ponad dwie minuty oraz Kamila Karbowiaka (Opole) o ponad cztery minuty. A to Ci biegacze dominowali do półmetka. Blisko czołówki był też długo Krystian Zalewski z Barnima Goleniów, ale ostatecznie ukończył rywalizację na czwartej pozycji.