PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Legia Warszawa 3:4. Zmarnowana szansa Portowców [ZDJĘCIA]

- To nie ma większego znaczenia – twierdził Jens Gustafsson, gdy był przed meczem pytany, czy Pogoń ma nad Legią przewagę mentalną, bo w poprzednim sezonie była lepsza w bezpośrednich spotkaniach. - Plus dla nas, ale nie duży – dodawał szkoleniowiec Portowców na sugestię, że jego zespół miał dzień dłużej na przygotowanie do meczu.

Gustafsson bardzo mocno komplementował legionistów. Doceniał ich wyniki w kraju i awans do rozgrywek grupowych Ligi Konferencji Europy, ale też potencjał kadry. Nie oznaczało to jednak braku wiary w swój zespół. - Po występie w Krakowie jesteśmy bardzo zmotywowani na Legię. Chcemy kontynuować serię zwycięstw – dodawał.

Na boisko posłał zwycięską „11” z dwóch ostatnich spotkań ligowych. Ale to była logiczna decyzja, skoro wszystko zaczęło się zazębiać w grze, a nikt nie miał problemów zdrowotnych. Zaskoczył za to trener Kosta Runjaic. Przez 4,5 roku pracy w Pogoni dał się poznać, jako trener, który lubi przeprowadzić zaskakujące zmiany na hitowe mecze. Tym razem posłał na boisko galowe zestawienie. W porównaniu z ostatnim meczem z Górnikiem Zabrze (2:1) do wyjściowego składu powrócili: Josue, Ernest Muci, Paweł Wszołek, Jurgen Ellitim oraz Steve Kapaudi. Jednym słowem – zadanie przed Portowcami było jeszcze trudniejsze.

Pogawędka obcokrajowców

Zgodnie z ligowymi przyzwyczajeniami piłkarze obu zespołów 90 minut przed rozpoczęciem spotkania sprawdzili murawę. Dłużej porozmawiali Valentin Cojocaru i Marc Gual. Od wiosny 2022 mieli grać ukraińskim Dnipro, ale po napaści rosji - wyjechali. Gual przez Jagę trafił do Legii, a bramkarz nim trafił do Pogoni był krótko związany z Feyenordem Rotterdam, a poprzedni sezon spędził (i grał) w OH Leuven (Belgia). Na początku września skorzystał z oferty Pogoni. W środę bardzo dużo od niego zależało.

Wyprzedane bilety

Tuż przed otwarciem bram na kibiców szczeciński klub pochwalił się, że sprzedał wszystkie wejściówki. Co prawda do kompletu zabrakło (np. sektor gości liczy ponad tysiąc miejsc, a z Warszawy przyjechała ok. 300-osobowa grupa), ale i tak była to jednak z lepszych frekwencji w tym roku.