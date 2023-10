PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Lech Poznań 5:0. Mocny Kolejorz rozbity i bezradny w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Zaufanie, zgranie, zaangażowanie – pewnie na te elementy mocno liczył trener Pogoni Jens Gustafsson przed rozpoczęciem spotkania, gdy ustalał z asystentami skład wyjściowy. Sztab nic nie zmienił w porównaniu z trzema ostatnimi występami, a można było się tego spodziewać, gdy w środę Pogoń przegrała 3:4 z Legią. Znów zawiodła głównie gra obronna, ale widocznie Gustafsson doszedł do wniosku, że nie ma lepszej recepty niż zaufanie oraz zgrywanie zdrowych zawodników. Musiał jednak liczył na zdecydowanie większe zaangażowanie w realizacji swoich boiskowych zadań.

Po stronie Lecha jedna zmiana, ale wymuszona kontuzją Filipa Dagerstala. Zastąpił go Antonio Milić. Czy można było brać pod uwagę, że tych roszad będzie więcej skoro Kolejorz w czwartek ograł 4:1 mistrzów Polski z Rakowa Częstochowa?

Oczywiście na trybunach prawie komplet publiczności. Atmosfera była świetna już przed pierwszym gwizdkiem, ale też konfrontacje obu ekip wywołują sporo negatywnych emocji, więc i słyszalne były bluzgi. Kibice Pogoni już kilka godzin przed meczem odnieśli pewne zwycięstwo, bo na stadionie nakryli sympatyka Lecha, który chciał namalować koziołka. Graficiarz musiał w specjalnym filmiku przyznać się do porażki i przedwcześnie wrócić do Poznania. Za to obrońców stadionu – fani zaproponowali Gustafssonowi do linii defensywy.