PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Korona Kielce 3:1. Portowcy przerwali serię porażek

Po czterech ligowych porażkach z rzędu Pogoń potrzebowała zwycięstwa z Koroną, by wyciszyć złe emocje wokół siebie. Wiadomo było, że zespół z Kielc to nie jest ulubiony przeciwnik Pogoni, ale kolejni będą jeszcze trudniejsi (Cracovia, Legia, Lech). Dobrze wiedział o tym też trener Jens Gustafsson, który przed spotkaniem jak tylko mógł zdejmował presję ze swoich podopiecznych, ale zarazem przygotował na papierze najsilniejszy i zarazem najbardziej doświadczony skład. Przede wszystkim do środka obrony powrócił Benedikt Zech, który tak jak na początku sezonu tworzył duet z Mariuszem Malcem. A na bokach defensywy od początku zagrali Linus Wahlqvist i Leonardo Koutris.

Za plecami defensorów – debiutant. Dwa tygodnie temu Pogoń zatrudniła Valentina Cojocaru. Rumun poprzedni sezon i obecny spędził w Belgii (OH Leuven). Grał tam dużo i było dużym zaskoczeniem, że zdecydował się przystać na ofertę szczecińskiego klubu. Pogoń bramkarza ogranego potrzebowała, bo Dante Stipica wciąż jest przesunięty do zespołu rezerw, a Bartosz Klebaniuk generalnie popełniał za dużo błędów. Nikt więc z debiutem Cojocaru nie chciał czekać.