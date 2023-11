Piłkarze Pogoni w reprezentacjach. Granie o punkty rozpocznie Linus Wahlqvist

Sytuacja Polaków jest wszystkim znana. Biało-Czerwoni miesiąc temu zremisowali z Mołdawią i spadli na 3. miejsce w tabeli, a awans bezpośredni uzyskają dwa pierwsze zespoły. Polacy mają jeszcze szanse, ale nie tylko muszą wygrać z Czechami, ale później Czesi nie mogą wygrać u siebie z Mołdawią (20 listopada). Wszystko wskazuje na to, że Polakom pozostanie gra w barażach z mocnymi przeciwnikami.

Szwedzi stracili już szanse na 1. bądź 2. miejsce, a jak nie przegrają z Azerbejdżanem - zapewnią sobie 3. lokatę.

Ciekawe mecze przed Armenią, która przegrywając na Łotwie mocno ograniczyła swoje szanse. Do awansu brakuje dwóch zwycięstw, a teraz mecze z wiceliderem - Walią i zespołem Chorwacji, która zajmuje 3. lokatę. Liderem grupy D jest Turcja, która ma bezpieczną przewagę, a zagra jeszcze w walijskim Cardiff.

W piątek mecz o 1. miejsce w grupie G. Dania podejmie Słowenię, a obie drużyny mają po 19 punktów. Jeśli będziie remis, to Słoweńcy utrzymają pozycję lidera. Z takiegoo wyniku najbardziej by się ucieszył Kazachstan, który jest teraz 3. w tabeli, a podejmie San Marino. I może się mocno zbliżyć, a w ostatniej serii Słowenia podejmie Kazachów i to może być dla obu zespołów spotkanie o Euro.