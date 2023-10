Piłkarskie Orły: Wiktor Sawicki najskuteczniejszy we wrześniu na Pomorzu Zachodnim

Sawicki i Wybrzeże świetnie rozpoczęli wrzesień. Wygrali 7:1 z Darłovią, a w meczu ze swoim byłym klubem napastnik strzelił aż 5 bramek. Wysunął się wtedy na prowadzenie klasyfikacji Piłkarskich Orłów i IV ligi. Do końca miesiąca obronił te pozycje. W IV lidze w całym sezonie zdobył już 14 bramek, a w samym tylko wrześniu 11.

Wiktor Sawicki ma 33 lata i od kilku lat jest znanym w Zachodniopomorskim napastnikiem. Wychowanek Darłovii, grał dla Sławy Sławno (2007-10), Gwardii Koszalin (2010-11), Pomorza Potęgowo (2012-14), Astry Ustronie Morskie (2014), Bałtyku Koszalin, znów Astry, Darłovii (2016-2021), Gwardii (2021/22 i jesienią 2022), a od tegorocznej wiosny reprezentuje Wybrzeże Rewal. Nadmorski klub ubiegł kilka innych klubów, gdy Sawicki zaczął się rozglądać za nowym pracodawcom. W Gwardii zimą doszło do wielu zmian, a dla Sawickiego zrobiło się za ciasno. W ekipie z Rewala jest jednym z liderów, a dzięki jego skuteczności zespół wygrał pięć ostatnich spotkań i jest na 3. miejscu w tabeli.

Dużą szansę na przegonienie Sawickiego w klasyfikacji „Piłkarskich Orłów” miał Alexander Gorgon. W ostatni weekend zdobył nawet bramkę w meczu z Lechem Poznań, ale zrobił to w niedzielę, czyli 1 października. Spóźnił się o kilkanaście godzin. W poprzednią środę Gorgon i Pogoń grali z Legią. Gdyby zdobył bramkę - może wygrałby etap, ale zanotował tylko asystę przy jednym z goli.

Na trzecim miejscu września ofensywny zawodnik drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg Aron Stasiak. Wychowanek Sparty Węgorzyno, był związany z akademią Pogoni, zadebiutował w PKO Ekstraklasie (18 grudnia 2021 w meczu z Wartą Poznań), ale jednak nie miał szans na regularne występy w elicie. Pogoń wypożyczała już go do Wigier Suwałki, Górnika Łęczna, Olimpii Elbląg, a teraz jest związany z Kotwicą. We wrześniu zdobył trzy bramki.