Pierwszy dzień wiosny ze studentami ZUT w Galaxy [ZDJĘCIA]

Przy stoiskach ustawionych wokół fontanny pojawiło się sporo uczniów, którzy świętowali Dzień Wagarowicza i mogli to zrobić w ciekawy sposób.

- Dzisiaj jest specyficzny dzień, ważny dla wszystkich uczniów, i wiadomo, że uczniowie pierwszy dzień wiosny spędzają w parkach, bądź innych miejscach, a z powodu pogody większość z nich spaceruje po centrach handlowych. Dlatego uważam, że dobrym pomysłem było zaprosić nasze koła naukowe, reprezentowane głównie przez studentów, mogą pokazać przyszłym kolegom, czym się zajmują. Uczniowie mogą się przekonać, na co mają szansę stając się studentami ZUT - mówi dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT, prorektor ds. studenckich. - Zainteresowanie jest bardzo duże, co co chwilę ktoś podchodzi, pyta jak wykonywane są poszczególne doświadczenia. Miejmy nadzieję, że to będzie miało przełożenie podczas rekrutacji na naszą uczelnię.