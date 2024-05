Pierwsze umowy na budowę odcinków drogi ekspresowej S10 Szczecin-Piła podpisane

- Wczoraj w sposób bardzo uroczysty podpisaliśmy umowy na dwa bardzo ważne odcinki drogi S10, rozpoczynając długo wyczekiwaną budowę drogi szybkiego ruchu, która docelowo ma mieć ponad 400 km i połączy Szczecin z Warszawą - mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Mówimy o odcinku Szczecin-Piła i podpisujemy dwie umowy na realizację tej inwestycji. W ciągu następnych kilku tygodni podpiszemy umowy na sześć kolejnych odcinków, na zaprojektowanie i wybudowanie drogi S10 między Szczecinem a Piłą. Jest to ważna i długo wyczekiwana inwestycja, która zaprzeczy twierdzeniu, że stąd łatwiej się jest dostać do Berlina niż do Warszawy. Jest to projekt ważny nie tylko pod względem komunikacyjnym, nie tylko pod względem zdolności transportowych naszego państwa, ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy wielu miejscowości, które będą korzystały z tego bezpośredniego połączenia.

- Dla nas jest dzień szczególny – mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu. To ważna inwestycja dla regionu i dla Stargardu. Mówi się, że drogi są tlenem dla gospodarki. Stargard , miasto średniej wielkości, które ma ogromne ambicje rozwoju gospodarczego. W Stargardzie funkcjonują dwa parki przemysłowe, w których utworzono 10 tysięcy miejsc pracy. Mamy ogromny potencjał do rozwijania przemysłu, który będzie się rozwijał tym lepiej im lepiej będzie pomagała w tym infrastruktura. Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że nie tylko połączenie ze stolicą Polski, ale po drodze z Bydgoszczą czy Toruniem zdecydowanie pomogą dalszemu rozwojowi nie tylko naszego miasta, ale również całemu regionowi.

Połączenie Zachodniego Pomorza z centrum kraju

Droga S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją Warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, województwa kujawsko-pomorskiego oraz Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Obecnie kierowcy oprócz wspomnianego wcześniej odcinka od Zdunowa do Stargardu oraz obwodnicy Wałcza w woj. zachodniopomorskim korzystają także z trzech innych odcinków S10. To obwodnica Wyrzyska (w części jednojezdniowa) w woj. wielkopolskim oraz Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód – Toruń Południe (jednojezdniowa) w woj. kujawsko-pomorskim. To w sumie ok. 60 km.