Pierwsza dwucyfrówka Futsal Szczecin na koniec rundy [ZDJĘCIA]

Outisider tabeli, ekipa z Torunia, przyjechała do Szczecina z małym poślizgiem i w niepełnym składzie. Goście jednak dość szybko wyszli na parkiet, przeprowadzili krótką rozgrzewkę i można było zaczynać zawody w ostatniej jesiennej kolejce.

Gospodarze byli zdecydowanym faworytem, ale zaczęli potwierdzać to dopiero po 10 minutach. Co ciekawe, w tym spotkaniu trener Roman Smirnov najpierw wystawił polską czwórkę w polu, a następnie tę złożoną z zawodników zza granicy. Wynik meczu otworzył w 9. minucie kapitan szczecinian, Łukasz Kubicki. Mateusz Gepert ładnie powalczył o piłkę przy linii końcowej, ograł rywala i dograł przed bramkę do Kubickiego. Na 2:0 trafił Igor Bakishau, a na 3:0 po dwójkowej akcji i asyście Karola Ławy ponownie Kubicki. Nie minęła minuta, a gospodarze prowadzili już 4:0 po mocnym strzale Ławy.