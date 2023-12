PGE Spójnia Stargard wygrała, ale nikogo stylem nie zachwyciła [ZDJĘCIA]

- Mecz dla koneserów. Głównie liczyła się defensywa, a Spójnia bardzo dobrze i lepiej od nas broniła – podsumował Alan Czujkowski, skrzydłowy Dzików, a w przeszłości gracz Spójni.

- Dużo walki – mało punktów. Staraliśmy się wyrwać zwycięstwa, ale bez powodzenia – dodał trener gości Krzysztof Szablowski.

Do przerwy – 30:24. Zespoły miały spore problemy ze skutecznością, za to sporo popełniały strat. Mogło to dziwić kibiców, bo na początku spotkania Spójnia docisnęła przeciwnika i szybko uciekła na przewagę 11:3. Równie szybko wyhamowała i mecz był wyrównany.

Po zmianie stron Spójnia znów prowadziła, nawet powiększyła przewagę do 10 oczek, ale trwoniła zaliczkę i w końcówce musiała pokazać doświadczenie, by zapewnić sobie wygraną – głównie za sprawą rzutów Devona Danielsa.

Taka gra Spójni mocno irytowała fanów Spójni, którzy po wygranej nie zaprosili drużyny do wspólnego świętowania, a w w trakcie spotkania mocnymi słowami mobilizowali zespół do lepszej gry.