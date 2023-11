PGE Spójnia Stargard ograła na wyjeździe rewelację rozgrywek

Przed sezonem nikt nie wskazywał na MKS, że może tak zamieszać. I choć to jest początek sezonu to bilans (6:1) imponował. Ale był głównie zbudowany meczami na swoim parkiecie (5:1) i co ważne, ta drużyna u siebie potrafiła ograć nawet Kinga.

Spójnia się nie dała, wygrała wymianę ciosów i przez większość spotkania była na prowadzeniu. Gospodarze lepszy fragment złapali w II kwarcie, gdy po serii punktowej objęli prowadzenie 38:33. Goście szybko jednak odzyskali przewagę, choć to nie był dla wszystkich zawodników idealny występ. Trener Sebastian Machowski mógł być jednak zadowolony, bo sześciu zawodników skończyło mecz z dwucyfrowym dorobkiem punktowym, a to co chyba najmocniej cieszyło szkoleniowca to punkty Sebastiana Kowalczyka i Adama Brenka. Pierwszy to drugi rozgrywający, który był sprowadzany z Zielonej Góry, by być mocnym punktem zespołu, ale na początku sezonu zawodził. Przebudził się w środę w meczu z Den Bosch w Europe Cup, a lepszą dyspozycję potwierdził w Dąbrowie Górniczej. Brenk też ma wahania formy, ale ostatnio jakby był aktywniejszy w ataku, bardziej pazerny na zdobywanie punktów.