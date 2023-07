PGE Spójnia ma nowych środkowych i miejsce w FIBA Europe Cup

Początkowo Spójnia planowała zgłosić się do rozgrywek Europejskiej Ligi Północnej, gdzie przed rokiem z powodzeniem grał King Szczecin. Tyle, że z występów w Europie zrezygnowała Stal Ostrów i stargardzki klub na tym skorzystał. Będzie walczył w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Wiosną te rozgrywki wygrał Anwil Włocławek, który będzie bronił trofeum. Losowanie grup – 8 sierpnia.

Tym bardziej ważne, by Spójnia była na to gotowa kadrowo. Już wcześniej umowy na nowy sezon mieli bądź podpisali: Sebastian Kowalczyk, Aleksandar Langovic, Wesley Gordon (nowi) oraz Adam Brenk, Karol Gruszecki i Dominik Grudziński (pozostali z poprzedniego sezonu). W środę dołączył do nich 23-letni środkowy Mark Mboya Kotieno.

- Niemiecki koszykarz z polskim paszportem w poprzednim sezonie reprezentował barwy Panthers Schwenningen z 2. Bundesligi. Ma 206 centymetrów wzrostu. Dla zespołu z Badenii-Wirtembergii rozegrał 33 spotkania, w których uzbierał niespełna 900 minut i zdobył 217 punktów (średnio 6,6 pkt.), notował też średnio 3.8 zbiórki na mecz – informuje stargardzki klub.