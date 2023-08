Pełna koncentracja Pogoni Szczecin na KKA Gent. Benedikt Zech może wrócić do gry

Frekwencja na meczu wyjazdowym z trudnym przeciwnikiem najlepiej świadczy o dużej mobilizacji w środowisku. O jeszcze lepsze nastroje miał zadbać klub w poniedziałkowe popołudnie, gdy miało dojść do prezentacji sponsora głównego podczas konferencji prasowej. Niespodziewanie konferencję przełożono na najbliższą niedzielę. Czy Pogoń przystąpi do meczu z Radomiakiem Radom (niedziela, godz. 15) już w uzupełnionych o nowe logo koszulkach, czy też prezes klubu Jarosław Mroczek będzie przedstawiał aktualny stan finansów i pomysły na poprawę sytuacji? Jeszcze w weekend podpisanie umowy ze sponsorem było niemal pewne, ale w poniedziałek zaczęły docierać złe wieści. Strony mogą jeszcze szukać porozumienia.

Obiekt w Gandawie może pomieścić 20 tys. fanów, ale sektor dla gości jest na tysiąc i Pogoń wypełni go w całości. Portowcy będą dopingowani nie tylko przez szczecinian i fan cluby z regionu, ale też przez zaprzyjaźnione ekipy z Feyenoordu Rotterdam czy Dynama Berlin.

Pogoń uda się do Belgii we wtorek rano. Klub wyczarterował samolot. Na pokładzie na pewno znajdzie się też lider obrony - Benedikt Zech. Austriak doznał urazu w I połowie pierwszego meczu z Linfield FC i ostatnio zastępował go Danijel Loncar. Bośniak miał różne momenty, ale jednak Zech daje większą gwarancję jakości na boisku.

Pod znakiem zapytania stoi jedynie występ w Gandawie Dante Stipicy, który w poprzednią środę podczas treningu doznał urazu szyi.

Lot do Belgii będzie krótki i jeszcze we wtorek zespół będzie miał okazję potrenować na stadionie, a trener Jens Gustafsson oraz jeden z zawodników wezmą udział w obowiązkowej, oficjalnej konferencji. Mecz w środę od godz. 20, a zaraz po jego zakończeniu Portowcy pojadą na lotnisko i czarterem powrócą do Szczecina.