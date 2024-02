Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Przyrodniczka: „Niezbędne będą mądre kompromisy”

Mieszkam w okolicy Kostrzyna nad Odrą, w okolicy Parku Narodowego Ujście Warty. Działam w Klubie Przyrodników i bliski jest mi temat czynnej ochrony przyrody, a więc takiej, jaka powinna być na Międzyodrzu. Ze względu na to, że mieszkam obok Parku Narodowego Ujście Warty i byłam też jedną z osób, która o utworzenie tego parku zabiegała, to wiem, jak to wygląda w praktyce. Chociażby to, jak wygląda dziś turystyka i edukacja w parku, jak korzystają na tym mieszkańcy okolicy.

Każdy park narodowy obowiązkowo musi prowadzić działalność edukacyjną. To nie tylko możliwość przeprowadzenia lekcji w parku, ale też szereg działań edukacyjnych, z których każdy może skorzystać. Ale tu też od razu trzeba wspomnieć, że jeśli mówimy o edukacji to też kolejne pieniądze, bo do parków narodowych bardzo chętnie przyjeżdżają grupy szkolne z innych miejscowości i regionów, i wówczas też potrzebują miejsca noclegowego, porządnego jedzenia.

Raczej bym powiedziała inaczej: nie, że coś zostanie komuś zabrane, ale, że coś zostanie dodane. Owszem, park narodowy wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ale ja zawsze wtedy mówię, żeby pomyśleć sobie o innych parkach narodowych w Polsce. Czy postrzegamy je jako coś złego, czy raczej jesteśmy z nich dumni? Przecież wiąże się z nimi pozytywny przekaz. Przecież sami planując jakiś wyjazd w okolice parków narodowych zwykle uwzględniamy je w swoich planach zwiedzania, albo wręcz są one naszym celem. Park narodowy to jest wartość dodana, to jest nobilitacja dla regionu i tak powinniśmy o tym myśleć. To także szereg korzyści, i mówię ti nie tylko o rozwoju turystyki. Jeśli mówimy o lokalnej społeczności, to bez wątpienia grupą, która bardzo na tym skorzysta, są dzieci.

W zasadzie niewiele się zmieni. Międzyodrze to jedno wielkie torfowisko z siecią kanałów i starorzeczy, mało dostępnych dla przeciętnego turysty. Najłatwiej ten teren penetrować z łódki i kajaka. Gdy powstanie park, zostaną wyznaczone szlaki, którymi można się poruszać, będą z pewnością też miejsca, gdzie nie będzie można wejść, ale one i tak są teraz w naturalny sposób niedostępne. Powstanie szlaków i to, że ktoś będzie o nie dbał, wręcz poprawi dostępność tych terenów dla tych, którzy chcą je zwiedzać i z nich korzystać. Więc jeśli mówimy tu o zmianach, to są to zmiany na plus.

Czegokolwiek byśmy nie robili, zawsze jakaś część ludzi będzie niezadowolona. Były konsultacje, były rozmowy. To co jest wspólne dla Parku Narodowego Ujście Warty i planowanego Parku Doliny Dolnej Odry, to fakt, że w obu przypadkach jest to oddolna inicjatywa mieszkańców, społeczników, przyrodników. Dziś w Ujściu Warty doskonale widać wszystko, co dało powstanie parku. To liczne szlaki i ścieżki edukacyjne, zadbana infrastruktura, taka jak np. parkingi. To wreszcie ludzie, którzy w parku pracują i na co dzień dbają o to, aby rzeczywiście ten teren był dla odwiedzających dostępny, ale też o tak banalne z pozoru rzeczy, jak to, żeby kosze na śmieci były regularnie opróżniane, żeby był porządek.

Wiele osób zastanawia się, po co na Międzyodrzu park narodowy, skoro to miejsce stworzone ręką człowieka.

Jedno drugiego nie wyklucza. Przecież Ujście Warty, to także miejsce przekształcone przez człowieka. Zresztą parki narodowe w Polsce powołuje się, aby chroniły obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, ale także kulturowych i krajobrazowych. Międzyodrze powstało gigantycznym wysiłkiem ludzi, którzy jakoś próbowali tę wodę ujarzmić. Na długie lata było to pozostawione samo sobie i dziś widzimy pewien rodzaj degradacji tych terenów – zarastanie kanałów i zmniejszony potencjał retencyjny Owszem, możemy to zostawić przyrodzie, nic z tym nie robić, ale nie taka jest idea powstania tam parku narodowego. Ten park wymaga czynnej ochrony, bo przecież chcemy żeby tam się woda retencjonowała, żeby te śluzy, te wszystkie urządzenia hydrotechniczne, które tam są i niszczeją, też zaczęły działać. Park narodowy, jak już wspomniałam, jest także po to, aby chronić dziedzictwo kulturowe, a ta infrastruktura nim jest. Gwarancją zrealizowania tego wszystkiego jest moim zdaniem właśnie powołanie parku narodowego. Bo park to ludzie, którzy będą nad tym czuwać.