OT Port Świnoujście przedłużył dzierżawę terenu, na którym działa terminal

- Aktywa portowe są obecnie kluczowym elementem działalności prowadzonej przez Grupę OTL, a porty morskie pełnią strategiczną rolę w światowej gospodarce. Zapewnienie długoterminowej ciągłości działania terminala w Świnoujściu było jednym z naszych priorytetów w tym roku i to udało się zrealizować dzięki podpisaniu umowy z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - poinformował prezes OT Logistics Kamil Jedynak.

Jak przekazał w komunikacie prasowym, OT Port Świnoujście "realizuje bardzo istotne - z punktu widzenia Grupy OTL i całej polskiej gospodarki - przeładunki towarów masowych".

- Ostatnie nasze inwestycje, w tym zakup nowych żurawi, z których pierwszy właśnie trafił do portu, umożliwią nam realizację przeładunków, poza masowymi także sztuk ciężkich, kontenerów i ładunków ponadgabarytowych – dodał Jedynak.

W środę Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz OT Port Świnoujście, spółka zależna OT Logistics, podpisały aneks do obecnej umowy dzierżawy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność terminala. Aneks ten zakłada m.in. wydłużenie do 30 lat okresu obowiązywania dzierżawy nieruchomości, co ma zwiększyć stabilizację działalności OT Port Świnoujście oraz ułatwić podejmowanie dalszych decyzji inwestycyjnych.

Grupa OTL od ponad 70 lat świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Jej podstawowym obszarem działalności są rynki Europy Środkowo-Wschodniej - głównie Polska, Czechy, Słowacja i Ukraina