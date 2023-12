Ostatni mecz roku dla Pogoni w Łodzi. Portowcy są pełni emocji

Sobota to dla Portowców ostatnia okazja do zapunktowania w PKO Ekstraklasie. Pogoń do podium traci 5 punktów, jest to więc dystans, który można spokojnie odrobić. Szkopuł w tym, że piłkarze trenera Jensa Gustafssona przestali punktować. W lidze nie wygrali od czterech meczów.

Nad trenerem Gustafssonem zbierają się ciemne chmury i gdyby nie wygrana w Pucharze Polski, Szwed byłby w fatalnej sytuacji. W sobotę może poprawić sytuację swoją i drużyny wyłącznie wygraną.

- Wciąż wierzę, że możemy walczyć o czołowe pozycje w tabeli - mówi trener Pogoni, Jens Gustafsson. - Jak to się uda to będziemy coraz bliżej ostatecznego zwycięstwa. Możemy wygrać Puchar Polski, a ligi nie odpuścimy. Jestem pewny, że wiele osób przegrało u bukmacherów przez to jak niespodziewane są wyniki w tym roku.