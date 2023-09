Orlen Basket Liga: PGE Spójnia Stargard wysoko wygrywa na inaugurację sezonu

Przez większość poprzedniego sezonu trener Spójni Sebastian Machowski nie wystawiał najlepszych zawodników w podstawowym składzie, by te mocne akcenty rozłożyć. Można więc było się zastanowić, jak będzie wyglądała piątka stargardzkiej drużyny na inaugurację nowego sezonu. I tu nastąpiła zasadnicza zmiana – Machowski postawił na nowych graczy, którzy mają potencjał, by być liderami zespołu. W piątce pozostał jedynie Karol Gruszecki, który będzie też kapitanem drużyny.

Początek spotkania w Słupsku to popis gości. Świetna obrona, szybki atak i skuteczność. Szalał Devon Daniels, a pozostali dzielnie go wspomagali. Jeszcze w okresie sparingów krytykowani byli wysocy gracza, a w Słupsku Aleksandar Gordon i Wesley Gordon punktowali na wysokiej skuteczności. Przewaga Spójni szybko urosła do 8-10 punktów, ale też gospodarze potrafili przerwać taką dominację.

W środkowych kwartach sprawiali lepsze wrażenie, zmniejszali straty i u progu ostatniej odsłony wynik był sprawą otwartą – 55:49. Tyle, że Spójnia fantastycznie rozpoczęła IV część. Trafiała za trzy (z czym wcześniej miała ogromny problem), wywierała presję w defensywie i po pięciu minutach gry stargardzianie prowadzili 75:54. Takiej przewagi goście nie mogli już wypuścić.