Orlen Basket Liga: King Szczecin szedł na rekord, ale w porę oprzytomniał [ZDJĘCIA]

Trener Arkadiusz Miłoszewski pewnie też czuł, ale uśpił swoją czujność. Na mecz ze Śląskiem powrócił do swoich liderów w podstawowej piątce. Przed tygodniem w Gliwicach szkoleniowiec zaskoczył, bo na rezerwie pozostawił np. Andrzeja Mazurczaka i Tony Meiera. Ze Śląskiem rozpoczął skład często ogrywany w tym sezonie. Nie poszła za tym jakość w grze. King pokazał więcej ruchliwości w ataku pozycyjnym i większe zaangażowanie w defensywie, ale pod względem strat chciał chyba ustanowić swój rekord. Po pierwszej kwarcie miał ich już 8 na koncie. Przekładało się to na komfort gry Śląska, ale przewagę punktową goście zawdzięczali świetnej skuteczności dystansowej. W samej końcówce np. Hassani Gravett trafił trzy trójki.

Szczeciński klub mobilizował fanów wspomnieniem finałów poprzedniego sezonu, ale spotkanie nie miało takiego ciśnienia. Śląsk latem postanowił oszczędzać i przystąpił do ligi w słabszym składzie. Efekt – słabe wyniki w europejskim pucharze i tylko 11. lokata w Orlen Basket Lidze. Był więc to dobry rywal dla Kinga na przełamanie.

King przegrał siedem ostatnich spotkań ligowych na swoim parkiecie, a mimo to frekwencja na meczu ze Śląskiem Wrocław dopisała. Była jak na poprzednich spotkaniach, więc kibice na pewno się na mistrzów Polski nie obrazili i kolejny raz przyszli na obiekt, by pomóc w wygranej i przerwaniu złej passy.

W początkowej fazie drugiej kwarty różnica rosła. Goście chyba sami się nie spodziewali, że będą mieć serię 17 punktów z rzędu i wyjdą na 13-punktowe prowadzenie. Ich świetną grę przerwał w końcu Avery Woodson, ale to nie był sygnał, by gospodarze błyskawicznie zniwelowali straty. Robili to jednak stopniowo – w 18. minucie przegrywali 37:43. Mieli piłkę, ale po kolejnej stracie (14. w I połowie) zostali skarceni przez rywali pięciopunktową serią. Małym plusem było to, że połowę zamknął skuteczną akcją Filip Matczak. 39:48 to był jednak wynik niespodziewany, a nawet wstydliwy.