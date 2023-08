Opera na Zamku zaprasza na w sobotę na 23. Wielki Turniej Tenorów

To będzie niezwykły wieczór ze wspaniałą muzyką, ariami, fragmentami operetek, pieśniami neapolitańskimi – znanymi i lubianymi nie tylko przez miłośników muzyki klasycznej. Także i w tym roku tenorzy z całego świata zabrzmią pełnym głosem, w pięknym amfiteatrze, w fantastycznej, odprężającej atmosferze.

- W tym roku spłynęło ponad 70 zgłoszeń do uczestnictwa w turnieju, z których wybraliśmy tych najlepszych. Są to artyści z całego świata, z różnych kontynentów. Można powiedzieć, że tenorowy świat zawitał do Szczecina - mówi Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku. - Tutaj wielka sztuka zderza się z lifestylem w niezwykle interesującej formie.

Wielki Turniej Tenorów to wydarzenie międzynarodowe odbywające się od przeszło dwudziestu lat. Koncert wokalnych popisów nazwą nawiązuje do tradycji dworskich zawodów. W tym roku po raz kolejny przeżyjemy turniejową rywalizację, lecz nie na lance i piki, jak niegdyś, ale na głosy. Ta piękniejsza formuła współzawodnictwa, gromadzi co roku kilka tysięcy widzów.